Konya'da Murat Demirci ve arkadaşlarının işkencesine bir kadın daha maruz kalmış: “Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler”

Konya'da kaçırılarak işkence edilen D.A.'nın tek mağdur olmadığı ortaya çıktı. Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci'nin kaçırdığı mimar M.K. da benzer şekilde işkencelere maruz kaldığını belirterek,"Saçlarımı ustura ile kesip üstümde sigara söndürdüler" dedi.

Sabah gazetesinden Tolga Yanık’ın haberine göre, D.A.'nın teyzesi Z.Ç. "5 gündür gecemiz gündüzümüz yok. Bize olaydan sonra aracı göndererek 'Davadan vazgeçin, maddi olarak ucu bucağı olmayacak, fiyatı siz belirleyin' denildi. Yeğenimin orada işe başladıktan 1 ay kadar sonra hal ve hareketleri değişmeye başladı. Yeğenim, "Çalıştığım yerde Murat diye biri var, benim ne kadar güzel olduğumu, hayatımda biri olmasaydı beni hayatına alacağını, benden etkilendiğini söylüyor" dedi. Akşamları eve bırakırken yanağını okşuyormuş. Kafenin genel merkezine mail attım. Kafe müdürü 'Kusura bakmayın bu işi kapatalım' dedi. Biz de uzatmadık. Ama bu durum çok farklı. Bize hayatı zindan ettiler." dedi.

D.A.'nın avukatı Furkan Avcı, adli kontrol kararı ile şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Avukatın itirazı kabul edildi.

D.A. ile benzer şekilde işkencelere maruz kalan M.K. ifadesinde, "Murat kolumdan tutup zorla beni daireye soktu. İçerideki kadınlara 'Alın işte Merve bu, istediğinizi yapın' dedi. Saçlarımı ustura ile kesip yüzümde sigara söndürdüler" dedi.

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