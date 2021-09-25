Konya'da kaçak elektrik kullanımı baskını; 103 cihaz ele geçirildi

Konya Karatay'da bir işyerine kaçak elektrik kullanımına yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi 10569 Sokaktaki iş yerine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı.

İş yerinde 1 yıla yakın süredir yaklaşık 1 milyon liralık kaçak elektrik kullanımı tespit edildiği belirtildi.