Konya'da kadın cinayeti: 8 aylık hamile eşini öldürdü; "Hakkımı yaptım" dedi!

Konya’da, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek ’i (23) boğazını keserek öldüren Ramazan Menek (22), kızları Gülay (2) ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı. Menek, eşini öldürmesiyle ilgili olarak, "Hakkımı yaptım" dedi.

Dün saat 00.30 sıralarında Karatay'da, 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek, ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’in evine geldi. Burada çıkan tartışmada Ramazan Menek, eşi Tuba Menek’e bıçakla saldırdı. Tuba Menek banyoya kaçtı, Ramazan Menek de peşinden gitti. Ramazan Menek, kendisine direnmeye çalışan Tuba Menek'i boğazını keserek öldürdü. Kadının cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek’i de alarak evden kaçtı.

Hamile olduğu ortaya çıktı

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Tuba Menek'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Menek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olduğu saptanan Tuba Menek’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

4 ay önce bıçakla bacağından yaraladı

Ramazan Menek’in ocak ayında da Tuba Menek’i "kıskançlık" tartışmasında bacağından bıçakla yaraladığı, olaydan sonra da tutuklandığı ortaya çıktı. Geçen sürede görülen 2 duruşmada Tuba Menek’in "çocuklarının babasız kalmaması için" şikayetini geri çektiği, bunun üzerine de Ramazan Menek’in 3 gün önce tahliye edildiği belirtildi.

Konya Şehir Hastanesi’nde otopsisi tamamlanan Tuba Menek'in cenazesi ise kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Yakalandı

Ramazan Menek, kızları Gülay (2) ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Menek, gazetecilerin 'Neden yaptın?' sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.

Ramazan Menek, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)