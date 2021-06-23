Konya'da iş cinayeti: İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü

Konya'da Suriyeli Musa El Ahmed (23), çalıştığı nalbur dükkanının 2'nci katından düşerek yaşamını yitirdi.



Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10526’ncı Sokak'taki bir nalbur dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Musa El Ahmed, iş yerinin 2'nci katındaki malzeme alımı yapılan boş alandan dışarı baktığı sırada dengesini kaybedip düştü. El Ahmed, ihbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. El Ahmed'in cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)