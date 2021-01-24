Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Konyaspor bu beraberlikle puanını 23'e yükseltirken, Antalyaspor da 26 puana ulaştı.

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

13. dakikada Amiton’un kafa vuruşunda direkten seken top tekrar kendisine çarpıp ağlara gitti ama ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

30. dakikada Konyaspor'da Amir Hadziahmetovic sarı kart gördü.

33. dakikada Jevtovic’in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

34. dakikada Antalyaspor atağında Hakan’ın uzaktan sert vuruşu yandan auta gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Jevtovic’in kafa vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

60. dakikada Musa'nın vuruşunda direkten geri geldi.

64. dakikada Hakan sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleci Eray’da kaldı.

69. dakikada Antalyaspor'da Amilton sarı kart gördü.

85. dakikada Gökdeniz’in şutunda kaleci Eray uzak direğe doğru giden topu uzanıp kontrol etti.

90+1. dakikada Fredy'nin şutunda kaleci Eray topu kornere çelmeyi başardı.

Maçın kalan dakikalarında da gol olmayınca Konyaspor ile Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı. Konyaspor bu beraberlikle puanını 23'e yükseltirken, Antalyaspor da 26 puana ulaştı.