Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili ailenin avukatından açıklama: İddianame avukattan önce Anadolu Ajansı'na verildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianamede katliamı düzenleyen Mehmet Altun (33) hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, iddianamenin kendilerinden önce Anadolu Ajansı'na verildiğini öne sürdü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede, saldırıyı düzenleyen Mehmet Altun (33) için "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca, tutuklu sanık Altun'un suçu "tasarlayarak" işlediği belirtildi.

Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklanan 10 kişi hakkında 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer sanıklar Y.Ç., İ.K., A.Ç., L.K., A.K., V.K., A.K., R.Ç., A.K. ve A.K. hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Üç sanığa tahliye

Katliamı düzenleyen Altun'un(33) babası İ.A. annesi İ.A. ve eşi Z.A., kuvvetli suç şüphesinin ortadan kalkması gerekçesiyle dün (20 Ekim) tahliye edildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Dedeoğulları avukatı Karabulut, açıklanması üzerine dosyanın, mahkemeye gönderildiğini ve tahliye gerekçesini öğrenemediklerini ifade etti. Karabulut, kendilerine 2 gün içinde tamamlanacağı söylenen iddianame hakkında "Savcıyla görüşmemizin üzerinden yarım saat geçtikten sonra iddianame AA'ya verildi" dedi.

TIKLAYIN - Konya'daki 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili sanık Mehmet Altun hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ne olmuştu?

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. İki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında da 7 Ekim'de tutuklama kararı verilmiş, cinayetle ilgili tutuklu sayısı 13'e yükselmişti.