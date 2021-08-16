Konya'da 541 milyon TL'ye yeni cezaevi yapılacak

Konya'da yeni bir cezaevi açılıyor. Konya Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü 541.1 milyon liraya ihale edildi. İnşaat başladı.

Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke içinde cezaevlerinde en fazla kişinin bulunduğu Türkiye, bir büyük cezaevi projesi için daha düğmeye bastı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, 30 Aralık 2020 günü yapılan ‘Konya Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü Yapım İşi ihalesi’nin sonucu bugün açıklandı. 712 milyon 986 bin TL yaklaşık maliyet hesaplanan cezaevi projesi ihalesi açık usülde yapıldı. 16 firmanın teklif verdiği ihaleyi rekabet sonunda 541 milyon 142 bin liraya İntaş Taahüt-Bahadır Mühendislik İş Ortaklığı aldı.

5 Ağustos günü imzalanan sözleşmeye göre 12 Ağustos’ta başlayan inşaat 1000 gün sürecek ve 8 Mayıs 2024’te tamamlanacak.

Yeni cezaevleri açılıyor

Son 16 yılda 283 ilçe cezaevini kapatan AKP iktidarı, 2016 yılından bu yana yeni ve büyük cezaevlerinin yapımını hız verdi. 2006 – 2021 yıllara arasında 227 yeni cezaevi açılırken bunların 126'sı 2016 yılından sonra inşa edildi.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümlü ve tutuklu sayısında yaşanan artış nedeniyle hız verilen cezaevi inşaatlarına son 6 yılda 20 milyar liradan fazla harcama yaıldığı belirtiliyor.

287 bin 716 hükümlü

Türkiye'deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi ama şu Temmuz 2021 sonu itibariyle cezaevlerinde 287 bin 716 kişi bulunuyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, bu kişilerin 251 bin 180'i hükümlü, 36 bin 536'sı tutuklu. Cezaevi nüfusunun 274 bini 816'sı erkeklerden, 11 bin 720'si kadınlardan, bin 630'su ise çocuklardan oluşuyor.

Avrupa Konseyi ülkeleri arasında lider

Lozan Üniversitesi’nin Avrupa Konseyi için yürüttüğü SPACE 1 adlı çalışmanın sonucu. Rapora göre Rusya’dan sonra cezaevlerinde en fazla kişinin bulunduğu Konsey üyesi ülke Türkiye. Rusya’da tutuklu ve hükümlü sayısı 519 bin 618, Türkiye’de ise bu sayı 297 bin 19.

Tutuklu ve hükümlü sayısında Rusya ve Türkiye’yi Birleşik Krallık (91 bin 870), Polonya (74 bin 130), Fransa (70 bin 651), Almanya (63 bin 399), İtalya (60 bin 971), İspanya (58 bin 372) ve Ukrayna (52 bin 609) izliyor.

31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla, her 100 bin kişiye düşen tutuklu ve hükümlü sayısında ise Konsey üyesi ülkeler arasında ise Türkiye 357 ile ilk sırada.