Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem; 3 metruk bina yıkıldı

Konya'da AFAD verilerine 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, toplam 3 binada hasar tespit edildiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre merkez üssü Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 10.61 kilometre derinlikteki deprem Konya ve ilçelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Bir bina yıkıldı

Konya'da bu gece yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremde Kızılören Mahallesi'nde metruk bir bina yıkıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, toplam 3 binada hasar tespit edildiğini bildirdi.

Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te AFAD ölçümüne göre 5,1 büyüklüğünde yaşanan depremde, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi’ndeki metruk bir bina yıkıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay, sosyal medyadan; "Bölgelerimizde görevli arkadaşlarımızdan bilgi akışı sağlıyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Metruk 3 binada hasar var. Mahsur kalan hemşehrimiz yok. Olumsuz bir durum yok Konuyu takip etmeye devam ediyoruz. Lütfen Panik yapmayalım. Bilgilendirmeye devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 3 metruk binanın yıkıldığını ve bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu belirterek, hasar tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.43’te Konya ili Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Saat 21.45 itibarıyla bölgede en büyüğü 2.8 olmak üzere 9 artçı deprem meydana gelmiştir. Kızılören, Küçükmuhsine ve Sefaköy’de birer metruk binanın yıkıldığı, Tepekent’te bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde ihbar alınmış olup, ekipler tarama çalışmalarına devam etmektedir. Karaman il genelinde tarama yapılmış olup, herhangi bir olumsuz ihbar olmadığı bildirilmiştir. Tedbir amaçlı olarak Konya il AFAD ekiplerinin yanı sıra Ankara, Kayseri, Karaman, Aksaray ve Adana il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiş, Afyon AFAD teyakkuza geçirilmiştir. Elektrik ve telefon hatlarına ilişkin herhangi bir sorun olmadığı bilgisi alınmıştır. Çevre ve Şehircilik ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlamıştır” denildi.