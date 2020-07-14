Konya'da 3'ü çocuk 4 sporcuya cinsel saldırıda bulunan Muay Thai Konya İl Temsilcisi Mehmet Ali Acar serbest bırakıldı!

Konya’da üçü çocuk 4 sporcuya cinsel saldırıda bulunan Muay Thai Konya İl Temsilcisi ve antrenörü Mehmet Ali Acar tutuklandıktan üç ay sonra serbest bırakıldı.

20 yaşındaki sporcu F.A’nın cinsel taciz suçlamasıyla şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen Acar, mart ayında tutuklandı. Tutuklanmasının ardından 1’i cinsel istismar 2’si cinsel taciz suçlamasıyla 3 kız çocuğu daha Acar hakkında şikâyetçi oldu. 3 şikâyete dair ifadesi dahi alınmayan Acar, ‘kaçma şüphesi yok' denilerek serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkan Mehmet Ali Acar, cinsel saldırıya maruz bıraktığı bir sporcunun lisansını iptal ettirdi.

"Kimse korkusundan konuşamıyordu"

BirGün gazetesinden Seda Balmumcu'nun haberine göre; saldırganın camia tarafından korunduğunu belirten 17 yaşındaki E.A. şikâyetçi oldukları için baskı gördüklerini ifade etti.

Acar’ın antrenmanlar sırasında da esneme gerilme hareketleri yaparken arkadaşlarını ve kendisini taciz ettiğini söyleyen E.A, "Kimse korkusundan birbiriyle bu konu hakkında konuşmuyordu. Dördümüzün de anne babası ayrı ve özellikle bu durumumuzu kullanarak bize yaklaşıyordu" dedi.

Bazı sporcuların lisansını iptal ettirdi

17 Şubat 2019’da Türkiye Şampiyonası için Antalya’ya gideceklerini ve evi uzak olduğu için Acar’ın önce kendisini evden aldığını belirten E.A. "Diğer arkadaşlarımızı almaya gideceğimizi sanırken Acar yorgun olduğunu söyleyerek beni zorla evinde götürdü. Evde Acar bana cinsel saldırıda bulundu" ifadelerini kullandı.

Saldırıdan sonra anksiyete bozukluğunun daha da arttığını söyleyen E.A., Acar’ın kendisini arkadaşlarıyla yalnız bırakmayarak psikolojik şiddet uyguladığını ve üstü kapalı bir şekilde tehdit ettiğini belirtti. Acar’ın emniyette arkadaşları olması ve federasyonda il temsilciği yapması nedeniyle saldırıyı kimseye anlatamadığını söyleyen E.A. Acar’ın gözdağı vermek için birkaç sporcunun lisansını iptal ettirdiğini ifade etti.

Şikâyetçi oldu ama ifadesi alınmadı

F.A’nın şikayetçi olduğunu öğrendikten sonra durumu annesiyle paylaşarak kedisinin de şikâyetçi olduğunu söyleyen E.A, tutuklu olan Acar’ın şikâyetine rağmen ifadesinin alınmadığını ve geçen cuma serbest bırakıldığını belirtti.

"Başka sporcular da var"

E.A’nın ardından konuşan 16 yaşındaki Z.L, 2018’in aralık ayında antrenmanlara başladığında maç için Acar, kendisi ve bir erkek öğrencinin Alanya’ya gittiklerini ve Acar’ın akşam çalıştırmak için odasına çağırdığını belirterek, "Süit odada kalıyordu bana sen yatak odasına git orada çalış ben geleceğim dedi ve burada ‘bacaklarını esnetelim’ bahanesiyle bana cinsel tacizde bulundu.



İçeride çocuk vardı ama korkudan seslenemedim” diyen Z.L., babamla görüşmediğim için onu abi, baba gibi görüyordum. Ben yanlış anladığımı düşünmek isteyip kimseye anlatmadım. Nisan ayında tek başıma antrenman yaparken yine bacak esnetme bahanesiyle cinsel tacizde bulundu" ifadelerini kullandı.

"Tahliye olur olmaz kızların lisansını iptal ettirdi"

Cinsel saldırıya maruz bırakılan sporcuların avukatı Gülgün Çetiner, "Kaçma şüphesi yok denilerek saldırgan tahliye edildi. Üstelik biri cinsel istismar olmak üzere, üç şikâyet daha olmasına rağmen ifadesi bile alınmadı. Aylardır bunun için mücadele ediyoruz ancak raporlar olmasına rağmen bir sonuç alamadığımız için çocuklar çareyi yaşadıkları travmayı sosyal medyada anlatmakta buldu. Saldırgan, tahliye edilir edilmez ilişkilerini kullanarak kızların lisansını iptal ettirdi. Tüm delillere rağmen yetkililerin ihmali söz konusu" dedi.