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Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi’nde ücret karşılığında kilometre yazıldığı iddiaları Meclis’te

CHP'li Kart: Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde son 5 yıl içinde kullanılan araçlara yönelik olarak yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlük tespit edildi mi?

28 Ocak 2013 18:27

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart,  Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştırılmayan araçlara kilometre yazıldığı ve haksız kazançla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, “Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde son 5 yıl içinde kullanılan araçlara yönelik olarak yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlük ya da yasaya aykırı durum tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse, ilgili ve sorumlular hakkında idari ve adli süreç başlatılmış mıdır” diye sordu. Kart’ın, soru önergesi  gerekçesi ve  soruları şöyle.

 

Çalıştırılmayan  araçlara kilometre yazıldığı?

 

Konya Büyükşehir Belediyesi  Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı – Şoförler Biriminde, tam anlamıyla nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle haksız kazanç ilişkilerinin varlığını gösteren bulgular söz konusu olmasına rağmen, idari ve yasal işlemlerin yapılmadığı bilinmektedir.

Yetki ve nüfuzun kötüye kullanıldığı, 3 yıl içerisinde  yetkili konumdaki Kişinin 9 araç sahibi olduğu (araç bilgileri ve sair bilgiler yedimize ulaşmıştır.), şirket üzerine kayıtlı görünen araçların 5’inin şoförünün olmadığı, Belediye bünyesinde fiilen çalıştırılmadan  , çalıştırılıyormuşçasına (km yazılıp) haksız kazanç elde edildiği; haksız kazancın farkına varılmaması için her yılın periyodik aylarında km’lerin ücret karşılığı Sanayide yükselttirildiği, bu yükseltmelerden sonra  hak edişlerin hazırlandığı ifade ve iddia edilmektedir. Yapılan km’ler ile tüketilen yakıtların tutarsız olduğu basit bir incelemeyle anlaşılabilecek durumdadır. Ayrıca, Konya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler bünyesinde de ücret mukabilinde “km yazımının” yapıldığı ifade edilmektedir.

- Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde son 5 yıl içinde kullanılan araçlara yönelik olarak yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlük ya da yasaya aykırı durum tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse, ilgili ve sorumlular hakkında idari ve adli süreç başlatılmış mıdır?

- Tarafımıza ulaşan bilgilerin somut içerikte olduğu gözönüne alındığında, bu bilgiler doğrultusunda ivedi olarak  bundan böyle inceleme yaptıracak mısınız?

 

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