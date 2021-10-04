Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: İçme suyu dahi bulamayacağız

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ''Mevcut su varlığımızı iyi kullanmalıyız. Bu kuraklık sadece geçtiğimiz yıla ait değil, ilerleyen dönemlerde içme suyumuz dahi olmayacak'' dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, düzenlediği basın toplantısında belediye olarak kente yaptıkları yatırımları anlattı. Altay, kuraklığın baş gösterdiği Konya'da Beyşehir ve Tuz Gölü'nün korunması için de belediye olarak yapacakları projeleri açıklarken, şunları söyledi:

"'Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü'nün korunması için iki önemli proje yürütüyoruz. Beyşehir'de ve Kulu'da atık su arıtma tesislerimiz tamamlanmak üzere. İleri teknolojide yaptığımız arıtma tesisleri tamamlandığında Beyşehir Gölü’nün korunmasıyla alakalı çok önemli bir proje hayata geçmiş olacak. Beyşehir Gölü’nün üçüncül olarak korunma projesi de altyapı çalışmalarına başladı. Çünkü Beyşehir Gölü, Konya’nın en önemli alanlarından bir tanesi ve bu konu üzerindeki hassasiyetimizi göstermek istiyoruz. Tuz Gölü bölgesinde de dört adet yeni arıtma tesisi yapıyoruz. Ayrıca Kulu merkez arıtma tesisimizde de tadilat çalışmaları devam ediyor." "İklim değişikliğiyle tüm planlamaların tekrardan yapılması gerekiyor"

Altay, Konya'nın su rezervine yönelik soru üzerine de barajlardaki doluluk oranının yüzde 30 civarında olduğunu belirterek şöyle konuştu: