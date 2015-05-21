Konya Barosu Başkanı: Biat etmedim, etmeyeceğim, efendileri böyle bilsin

Konya Barosu Başkanı Av. Fevzi Kayacan, kendisini istifaya çağıran meslektaşlarına tepki gösterdi. Kayacan, "Genel Kurul'la geldim, Genel Kurul'la giderim. Güce, haksızlığa, adaletsizliğe, şımarıklığa, yobazlığa, din ticaretine asla boyun eğmedim eğmeyeceğim. Biat etmedim, etmeyeceğim" dedi.

Grihat'ta yer alan habere göre, "Avukatlar Platformu" adı altında bir grup avukatın kendisini istifaya davet ettiğini belirten Av. Fevzi Kayacan, "Baroyu açıklamalarımla yıprattığım iddiasıyla "Avukatlar Platformu" adı altında bir grup meslektaşım beni istifaya çağırmaktadırlar. Baronun Giriş Kapısında açıklama yapacaklarmış. Yapsınlar, saygı duyuyorum. Ama çağrılarına maalesef olumlu cevap veremeyeceğim" dedi.

‘Genel kurulla geldim, genel kurulla giderim’

"Genel Kurulla geldim, Genel Kurulla giderim. Koltuk meraklısı hiç olmadım ama istifa edeceksem dahi buna ben karar veririm" diyen Av. Kayacan, "ancak beni istifaya davet edenler bilsinler ki; hakkın ve hakikatin yanında olmaya korkusuzca devam edeceğim. Güce, haksızlığa, adaletsizliğe, şımarıklığa, yobazlığa, din ticaretine asla boyun eğmedim eğmeyeceğim. Biat etmedim, etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

‘Susmayacağım, efendileri böyle bilsinler’

Son dönemde Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklara; "Ülkemde maalesef kurumlar alt üst edildi. Kör olmayan herkes bunu görüyor. Bir tek barolar kaldı hakkı dillendiren. Onlar da susturulmak isteniyor." sözleriyle tepki gösteren Konya Barosu Başkanı, "Susmayacağım. İnsan haklarını, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, hakkaniyeti (her türlü iftira ve tehditlere rağmen) her zamankinden daha çok dillendirecek ve sahip çıkacağım. Ne pahasına olursa olsun. Efendileri bunu böyle bilsinler." diyerek istifasını isteyenlere tepki gösterdi.