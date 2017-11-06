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Yaşam

Konya-Antalya yolu kardan kapandı

Kar kalınlığı, ilçe merkezlerinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı

06 Kasım 2017 01:06

Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan Akseki- Seydişehir yolu, Alacabel mevkiindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler Cevizli- Beyşehir yoluna ya da dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Yolun trafiğe açılması için Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Konya- Antalya yolunun Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsü, zeminin ıslak olması nedeniyle sürücüsünün kontrolden çıkarak, kaydı. Otobüsün kayması sonucu polis ekipleri, kara yolunun Antalya’ya gidiş yönünü Seydişehir ilçe çıkışındaki Marangozlar Kavşağı’ndan itibaren yaklaşık 1 saat ulaşıma kapadı. Sürücülerin beklemesi nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kar kalınlığı, ilçe merkezlerinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

Konya’da hava sıcaklığı, 6 dereceye düşerken, kentin güneyinde yer alan Seydişehir, Bozkır ve Hadim ilçelerine de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, çoğu sürücü yağışa hazırlıksız yakalandı.

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