Konvoyu vuran PKK'lı yaralı yakalandı

T24 - Tokat'ta çıkan çatışmada bir PKK’lı yaralı olarak yakalandı. Yaralı teröristin Kastamonu’da Başbakanlık konvoyuna yapılan saldırıyı gerçekleştiren grubun lideri olduğu öne sürüldü.



Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerine yakın bölgede güvenlik güçleri bir grup PKK’lı terörist ile karşılaştı.



Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist yaralı olarak yakalandı. Yaralı terörist ambulansla hastaneye sevk edildi.



Çatışma bölgesine takviye ekipler sevk edildi . Çember altına alınan arazide operasyonlar devam ediyor.



Tedavi altına alınan teröristin, ''Salih Reş'' kod adlı M.K. olduğu belirtildi.



Teröristin 4 Mayıs'ta, Ilgaz Dağı'nın Soğuksu mevkisinde Başbakanlık konvoyuna eskortluk yapan polis otosuna yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı saldırıyı gerçekleştiren grubun sorumlusu olduğu iddia edildi.



PKK'lı teröristin ayrıca Koyulhisar'da bir uzman çavuşun şehit edildiği, 3 askerin yaralandığı saldırıyı da gerçekleştiren Karadeniz bölgesindeki 6 kişilik grupta olduğu öne sürüldü.



Ilgaz Dağı'nın Soğuksu mevkisinde 4 Mayıs'ta,Başbakanlık konvoyuna eskortluk yapan polis otosuna yönelik silahlı saldırıda, evli ve 1 çocuk babası Recep Şahin (34) şehit olmuş, meslektaşı Metin Kuş yaralanmıştı.



