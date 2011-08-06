-KONVOYA SALDIRAN ZANLININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR SİVAS (A.A) - 06.08.2011 - Tokat'ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçeleri arasındaki ormanlık arazide yaralı olarak ele geçirilen teröristin üzerinde 2 el bombasıyla çeşitli malzemeler bulunduğu öğrenildi. Başçiftlik ilçesi Hatipli beldesi ile Reşadiye ilçesine bağlı Hatipli beldesi arasındaki ormanlık arazide dün akşam çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen ''Salih Reş'' kod adlı Mehmet Kurt'un, Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nın Soğuksu mevkisinde 4 Mayıs'ta, Başbakanlık konvoyuna eskortluk yapan polis otosuna yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren grubun sorumlusu olduğu öne sürülen teröristin üzerinde 2 adet el bombası, dürbün, makas, bazı örgütsel dokümanlar, maket bıçağı, il ve ilçeleri gösteren siyasi harita, 2,5 metre uzunluğunda kablo, radyo, gıda ve benzeri yaşam malzemelerinin ele geçirildiği öğrenildi. Kastamonu'da Başbakanlık konvoyuna eskortluk yapan polis otosuna yönelik silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada, omzundan yaralandığı ve M-16 tipi silahını düşürdüğü belirtilen teröristin, Kastamonu'dan bölgeye yürüyerek geldiği kaydedildi. Teröristin, bir başka PKK'lı grupla buluşmak için bölgeden tek geçiş yaptığı, güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı sırada karnından ve kolundan vurularak yakalandığı ifade edildi. Teröristin, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 Aralık 2009'da Sazak köyü yakınlarında 1'i uzman çavuş 7 askerin şehit edildiği, 1'i uzman çavuş 3 askerin yaralandığı hain saldırıyı yapan grupta yer alan teröristlerle buluşmak üzere bölgeden geçtiği ileri sürüldü. Reşadiye saldırısını gerçekleştiren grubun sorumlularından olduğu belirlenen Suriye uyruklu ''Şeyhmus Şeyho'' kod adlı, ''Şeyhmus Amanos'' olarak da bilinen İmad İbeş'in de aralarında bulunduğu 3 teröristin, Sivas'ın İmranlı ilçesi kırsalında 14 Haziran'da silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmesi üzerine, ''Salih Reş'' adlı teröristin bölgede yalnız kaldığı, Ordu-Tokat-Giresun kırsalında olduğu tahmin edilen başka bir terörist gruplarla buluşmak üzere arazide olduğu kaydedildi. Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da, teröristin çatışma sırasında tek olduğunu doğrulayan yönde açıklama yapılmıştı. Açıklamada, ''Reşadiye ilçesi Elmacık köyü bölgesinde bir gurup teröristin buluşma/geçiş yapacağı kıymetlendirilmiş olup, bölgede yürütülen operasyonel faaliyet esnasında Reşadiye İlçesi Elmacık köyü kırsal alanında 5 Ağustos 2011 günü saat 21.05 sıralarında bir bölücü terör örgütü mensubuyla karşılaşılmış olup, güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü mensubu 'Salih Reş' kod adlı Mehmet Kurt teçhizatıyla birlikte yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir'' denilmişti. Bu arada, bölgede hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi. Kastamonu'da, ''Zerzan'' telsiz kodunu kullandığı belirtilen terörist grubun yaptığı saldırıda, evli ve 1 çocuk babası polis memuru Recep Şahin (34) şehit olmuş, meslektaşı Metin Kuş da yaralanmıştı.