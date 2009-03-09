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Yaşam

‘Konuyla ilgili işlem başlattık’

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Şişman, "Öğretmenin, temizlik parasını getirmeyen öğrencinin koluna yazı yazdığı" iddialarıyla ilgili inceleme başlattıkla

09 Mart 2009 02:00

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şişman, basında yer alan "Öğretmenin, temizlik parasını getirmeyen öğrencinin koluna yazı yazdığı" iddialarıyla ilgili inceleme başlattıklarını bildirdi.

Şişman, yaptığı açıklamada, bir ilköğretim okulunda eğitim gören öğrenci E.K'nin babası A.K'nin, temizlik parasını getirmediği için oğlunun koluna yazı yazdığını iddia ettiği öğretmen hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

A.K'nin şikâyetini değerlendirmeye aldıklarını belirten Şişman, "Konuyla ilgili işlem başlattık. İddianın ne ölçüde doğru olduğu, yapacağımız araştırma sonunda belli olacak" dedi.

Türk Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan ise kendilerinin de iddialardan haberdar olduğunu söyledi. Avan, "Milli Eğitim Bakanlığının yeterli ödenek ayırmaması nedeniyle Gaziantep'teki okulların temizliğinin, velilerden toplanan paralarla tutulan görevlilere yaptırıldığı doğrudur. Sendika olarak biz de öğrencinin koluna yazı yazılması olayını soruşturacağız. Ancak bu olay fırsat bilinerek, okulların temizliği konusunun ciddiyetle tartışılması gerekir" diye konuştu.

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