Konutta 'fiyat artışını temelden açıklama' modeli geldi

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE\'de ekonominin dinamosu inşaat sektöründe konut alıcılarını cezbetmek için farklı modeller geliştirilmeye başlandı. Önde gelen inşaat firmalarından Akfen, Türkiye’de bir ilk olarak kendi konut projelerinde yapacağı zamları henüz temel atma döneminde açıkladığı \'kar fırsat modeli\'ni uygulamaya başladı.

Bu kapsamda Akfen İnşaat ve Akfen GYO’nun Ankara İncek’te yapımına devam ettiği Bulvar Loft projesinde düzenlediği kampanyada son haftaya girildi. Akfen, 10 Aralık’ta bitecek kampanyasında Bulvar Loft’u tamamlayacağı 2019 yılının başına kadar yüzde 21 kâr elde etme fırsatı sunuyor. Bulvar Loft\'un yoğun ilgi gören kampanyasında bir ödeme kolaylığı olarak da 48 ay vade farksız ödeme seçeneği de bulunuyor.

KONUT SATIN ALANA YÜZDE 21 KAR FIRSATI

Konuyla ilgili bilgi veren Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme Genel Müdürü Barış Barçak, konut alıcısına projedeki birimlerin ne zaman zamlanacağını lansman döneminde gösterdikleri bu modelin ev sahipleri tarafından takdirle karşılandığını ve sektörde de örnek alındığını söyledi. Barçak, \"Konut satın almaya yönelik iştahın yeniden oluşmaya başladığı bu dönemde hayata geçirdiğimiz yeni kampanyamız çok ilgi gördü. 10 Aralık’ta son bulacak kampanyamız ile projede hiçbir zaman fiyatların geri gelmeyeceğini açıklıyoruz. Böylelikle 10 Aralık’a kadar bizden konut alanlar, bu tarihten itibaren satın alacaklardan hiçbir dönemde aynı ya da daha pahalıya daire sahibi olmayacaklar\" ifadelerini kullandı.

Ankara’nın popüler gelişim alanı İncek’in kendilerinin ardından hayata geçirilen konut projeleri ile birlikte Türkiye’nin en çok değer kazanan bölgeleri arasına girdiğine dikkat çeken Barış Barçak, İncek’te 5 yıl önce metrekaresi 2 bin 500 liraya satılan konutların değeri 6 bin liraya kadar yükseldiğini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI