-KONUTTA BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TOPLANTI ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki kahvaltılı toplantıya, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başbakanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey katıldı.