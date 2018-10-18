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KONUTTA ARAMA YAPAN EKİPLER KONSOLOSLUĞA GELDİ

*Çalışmalar Konsoloslukta yoğunlaştı

18 Ekim 2018 05:30

*Çalışmalar Konsoloslukta yoğunlaştı.

Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Konsolosluğu\'na ait konutta yapılan 9 saatlik aramanın ardından olay yeri inceleme ekipleri geçtiğimiz günlerde aranan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na geldi. 
Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı için başlatılan soruşturma kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu ve konsolosluğa ait konutta aramalar yapılmıştı. Konutta yapılan aramaların ardından ekipler tekrar konsolosluk binasına geldi. Binaya giren ekiplerin içerideki incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri ekiplerinin konsolosluğa girmesi
-Detaylar
 

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