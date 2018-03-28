Konutlarda 1 kWh elektrik için ortalama 41.3 kuruş ödendi

İstanbul, 28 Mart (DHA) - Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2017 yılı II. döneminde (1 Temmuz - 31 Aralık) en küçük tüketim aralığı olan 1,000 kWh’in altında ortalama 41.3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15,000 kWh ve üstünde ise ortalama 40.8 kuruş ödedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, II. Dönem: Temmuz - Aralık, 2017” verilerine göre sanayide 1 kWh elektrik için son altı ayda ortalama 26.3 kuruş ödendi.

Sanayide 2017 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığı olan 20 MWh altındaki tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 31.1 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 150,000 MWh üstündekiler ise ortalama 23.3 kuruş ödedi.

Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 112.2 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2017 yılı II. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 113.5 kuruş, 522-5,219 metreküp aralığında ortalama 111.5 kuruş, 5,219 metreküp ve üstünde ise ortalama 111.7 kuruş ödedi.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz için son altı ayda ortalama 90.6 kuruş ödendi

Sanayide 2017 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığı olan 26,094 metreküp altında 1 metreküp doğal gaz için ortalama 112 kuruş, en yüksek tüketim aralığı olan 104 milyon 376 bin metreküp üstünde ise ortalama 88.2 kuruş ödedi.

Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında, elektrik ve doğal gazın sanayi ve konut ayrımında nihai kullanıcı birim fiyatları, elektrik ve doğal gaz sektörünü temsil eden girişimlerden, altışar aylık iki dönem halinde AB’nin ilgili mevzuatı doğrultusunda tüketim aralıklarına göre değerlendiriliyor.



Birim fiyatların hesaplanmasında konut ve sanayi nihai tüketicilerinin tüketim miktarları ağırlık olarak kullanılmaktadır. (Tablo)