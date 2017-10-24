KONUTDER Başkanı Elmas: Önümüzdeki 3 ay konut alımı için en doğru zaman

İSTANBUL, (DHA)- KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, eylül ayı konut satışı istatistiklerini değerlendirerek, “Önümüzdeki 3 ay konut alıcıları için en doğru zaman” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde eylül ayında 140 bin 298 konut satışı gerçekleşti. Eylül ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8’lik bir artış yaşandı. TÜİK verilerini değerlendiren KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “2017’nin ilk 9 ayında 1 milyon 30 bin 728 konut satışı gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 bir artışla yaklaşık 95 bin konut daha fazla satıldı. Hükümetimizin vergi teşviklerinin karşılık bulduğunu ve satışları rekor seviyelere getirdiğini düşünüyoruz” dedi.

“MALİYET ARTIŞI FİYATLARA YANSIMADI”

Geçtiğimiz günlerde açıklanan üçüncü çeyrek bina inşaatı maliyet endeksine göre bir önceki çeyrekle kıyaslandığında yüzde 4,8, artışın olduğunu söyleyen Elmas, bu maliyet artışını konut fiyatlarına yansıtmadıklarını belirtti. Elmas, konut alıcıları için konut ediniminde en doğru zamanın önümüzdeki 3 ay olduğu önerisinde bulundu.

“YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTACAK”

Yabancıya konut satışlarının da düzenli bir biçimde arttığını vurgulayan Altan Elmas, “Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,2 oranında artış ile 2 bin 236 konut satışını yabancı yatırımcıya gerçekleştirdik. Yabancıya konut satışında ilk 9 ay rakamlarının toplamına baktığımızda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 15 bin 241 konut satışı yapıldı. Yabancıya konut satışında 797 konut satışıyla ilk sırayı İstanbul alırken, 520 konutla Antalya ikinci, 119 konutla Aydın, Bursa ve Trabzon üçüncü sırada yer aldı. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya Federasyonu vatandaşlarıysa en çok yatırım yapanlar arasında üst sıralarda yer aldı. Yılın son 3 ayında da yabancıya satışın artarak süreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“KREDİ ORANLARI İPOTEKLİ SATIŞI ETKİLEDİ”

Elmas, ipotekli satışları da şu sözlerle değerlendirdi: “40 bin 534 konut satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Konut alıcıları için banka kredilerinde 1 seviyesinin psikolojik bir eşik olduğunu söyleyebiliriz. Bazı bankalarımızda 1’in üzerine çıkan kredi oranlarının konut alıcılarında olumsuz bir karşılık bulduğunu gözlemliyoruz.”

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