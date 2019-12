Konut sektöründe tasarımcı rüzgârı esiyor

Artık, banyoda Lovegrove, karoda Yalman, halıda Rashid, perdede Kaprol, seramikte Saporitti imzası aranıyor.



Step’in Karim Rashid çizgilerini halıya, VitrA’nın Ross Lovegrove’un tasarımlarını banyolara, Çanakkale Seramik’in de Can Yalman’ın çalışmalarını karoya taşımasıyla birlikte, ünlü tasarımcıların imzalarını taşıyan yapı malzemeleri, yeni konut projelerinin gözdeleri haline geldi.

Bunlara, İtalyan Giorgio Saporiti gibi tasarımcıların geliştirdiği ithal koleksiyonlar da eklenince gayrimenkul kuruluşları tasarımcı avına başladı. Ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan yapı malzemelerinin konut maliyetine etkisi 30 bin dolar civarında oldu.Gayrimenkul sektöründe 2005 yılında yaşanan canlanmayla birlikte, tek tip konutların, yerini sosyal alanlardan teknik altyapıya kadar tüm ayrıntıların özenle planlandığı yeni konut projelerine bırakması, yapı malzemeleri sektörünün yıllık 600 milyon Euro’luk hacme ulaşmasını sağladı.Sektörde İtalyan, Alman ve İspanyol tasarımcılar tarafından dizayn edilen ithal ürünler payını artırırken, Türkiye’de de vitrifiyeden halıya, seramikten ev tekstiline kadar birçok firma tasarım alanında yatırımlarına ağırlık veriyor.Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinden VitrA, İngiliz Ross Lovegrove’in tasarımlarını İstanbul serisine taşırken, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid imzalı halıları üreten STEP de, Çanakkale Seramik gibi Türk tasarımcı Can Yalman ile çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.Ev tekstili markası Linens ise moda tasarımcısı Arzu Kaprol ile ’Arzu Kaprol Home Line’ markası ile farklı tasarımlar yaratma yoluna giderken, Yalçınlar’da dünyaca ünlü İtalyan tasarımcı Giorgio Saporiti’nin tasarımlarını ürettiği seramik ve yer karolarına yansıtan Colli’yi Türk banyo ve mutfaklarına taşıyor.Türkiye’de rekabette farklılıklarıyla öne çıkmak isteyen gayrimenkul kuruluşları, geliştirdikleri lüks konut projelerinde artık ağırlıklı olarak, Villeroy ve Boch’un seramiklerini, Duravit’in vitrifiye ürünlerini, Hüppe’ün duş kabinlerini, Hansa’nın armatürlerini, İspanyol Tau Ceramic’in karolarını, Metropol, Colli, Silver ve İtalyan ABK’nın seramiklerini kullanmaya başladı.Danimarka kökenli armatür Damixa, İtalyan banyo ve mutfak mobilyaları üreticisi Pedini, Oasis, İtalyan hazır mutfak markası Snaidero da yeni geliştirilen rezidans ve konut projelerinin gözdeleri arasına girdi.Aralarında Toskana Vadisi, Ataköy Konakları, İstinyepark, Pelican Hill, Tulip Garden’ın da bulunduğu yeni konut projeleri için yapı malzemeleri ithalatını gerçekleştiren Yılmazlar AŞ Genel Müdürü Murat Uçak, “Kullanılan malzeme, konut fiyatının belirlenmesinde önemli etkenlerden birini oluşturuyor. Bir konutta kullanılan tüm ürünler, ünlü tasarımcıların imzasını taşıyorsa, bunun konut maliyetine etkisi 30 bin dolar civarında oluyor. 20 bin dolarlık maliyet, 50 bin dolara kadar çıkabiliyor” dedi.Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinden VitrA dünyanın en tanınmış tasarımcılarından İngiliz Ross Lovegrove ile çalışıyor. Milano merkezli Matteo Thun, Alman tasarım firması NAO, Amsterdam’lı Endüstriyet tasarım firması Pilot Design ve Türk tasatımcılardan İnci mutlu, Defne Koz ve Refik Tiniş ile birlikte çalşan VitrA’nın, Ross Lovegrove’a tasarlattığı İstanbul koleksiyonunda yer alan duş kabinleri, 700 TL ile 1000 TL, lavabolar, 850 TL ile 2 bin 500 TL, banyo bataryaları ise 751 TL ile 1095 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. VitrA, tasarım için her yıl 5 milyon dolar harcama yapıyor.Türkiye’nin sayılı serbest tasarımcılarından biri olan Can Yalman, Osmanlı ve Selçuklu kültürlerinden ilham alarak Çanakkale Seramik için Orientile seramik koleksiyonunu dizayn etti.