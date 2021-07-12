Konut satışları haziranda yıllık yüzde 29.1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı konut satış fiyatlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 azalarak 134 bin 731 olarak kaydedildi. Ancak konut satışlarındaki yıllık bu gerilemeye rağmen aylık bazda konut satışları 2 katından fazlaya çıktı.

Mayıs ayında 59 bin 166 konut satışı yapılmışken, bu ay 134 bin 731 adet konutun satışı gerçekleştirildi.

En çok konut İstanbul'da satıldı

Konut satışlarında İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi.

İpotekli satışlarda yıllık yüzde 71,5 azalış

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 azalış göstererek 28 bin 878'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı.

40 bin 92 konut haziranda ilk kez satıldı

İlk defa satılan konut sayısı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 40 bin 92 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,8 olarak kaydedildi. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 772 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 647 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 128 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konutlarda 94 bin 639 ev el değiştirdi

İkinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,0 azalış göstererek 94 bin 639 seviyesinde gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 19 bin 61 konut satışı ve yüzde 20,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 754 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 394 konut satışı ile İzmir izledi.

Haziranda yabancılara 4 bin 748 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 185,3 artarak 4 bin 748'e çıktı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran ayında ilk sırayı 2 bin 257 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 906 konut satışı ile Antalya, 300 konut satışı ile Ankara, 221 konut satışı ile Mersin ve 148 konut satışı ile Bursa izledi.