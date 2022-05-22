Konut krizi, artan kiralar nedeniyle mağduriyet yaşayan kiracılar örgütleniyor

Geçinemiyoruz Platformu öncülüğünde, İstanbul’da bir parkta “Barınma Haktır” sloganıyla forum düzenleyen kiracılar, dernek ya da kooperatif kuracak.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, önceki akşam “Geçinemiyoruz Platformu” öncülüğünde İstanbul Kadıköy’de bir parkta forum düzenleyen kiracılar da “Barınma Haktır” sloganı etrafından yeni bir mücadele başlattı. Geçinemiyoruz Platformu Sözcüsü Cihan Uyanık, kira krizine karşı örgütlenilmesi gerektiğini belirtip “Bir dernek ya da kooperatif kurmalıyız ama mutlaka yan yana durmalıyız” derken ortak taleplerini şöyle sıralandı:

“Devlet yerel yönetimler eliyle sosyal konutlar yapsın. Yabancı konut yatırımları vergilendirilsin. Yabancıya konut satışındaki teşvikler durdurulsun. Müteahhitlere, şirketlere ve zenginlere değil dar gelirli yoksullara yönelik konut kampanyaları başlatılsın. Kiralara denetim, hukuksal düzenleme gelsin.” Resmi rakamlara göre yüzde 70’e dayanan enflasyonla birlikte kiraların da arttığını ve bunun önce öğrencileri etkilediğini hatırlatan Uyanık şözlerini şöyle sürdürdü: “Domino taşları gibi bu etki öğrencilerden asgari ücretlilere ve orta gelir grubuna sıçradı. Zaten kısıtlı bir arz var. O da eylül ayında yeni öğrencilerin gelmesiyle iyice tükenecek. Ancak ortada öğrenci, ev sahibi ya da emlakçı sorunu yok. Hırs ve para sorunu var. Biz konuta baktığımızda barınılacak bir yuva, onlar yatırım aracı görüyor. Krizin ana sebebi budur. Kara para aklamak için kullanılan binlerce boş konut var İstanbul’da. Gerekirse bu konutlar özelleştirilmeli. Bizim derdimiz bir evi olan ev sahibiyle değil. Büyük şirketlerin bitmek bilmeyen kâr hırsları ile.”