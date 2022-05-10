Konut kredisi hesaplama, konut kredisi faiz oranları, 0.99 konut kredisi nedir?

Kabine Toplantısı'nın ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte internette, ''konut kredi faizleri düşecek mi? 0.99 kredi hesaplama'' başlıkları araştırılmaya başlandı.

Ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut kredisi ile ilgili alınan kararlardan bahsetti. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren bazı açıklamalar yaptı. Erdoğan, konut sahibi olmayı teşvik etme hedeflenen 3 farklı paketi anlattı. Erdoğan, finans paketlerini, ''Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz'' diyerek duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmeler doğrultusunda açıklanan bu paketler, ''İlk evim Konut Finansman Paketi'', ''Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'', ''İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi'' olmak üzere 3 çözüm paketinden oluşuyor.

''İlk evim Konut Finansman Paketi''

Erdoğan, birinci paketi, ''İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşlarımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredi sunuyoruz'' diyerek açıkladı.

‘'İlk evim konut finansman paketi’' kapsamında, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

''Genişletilmiş Konut Finansman Paketi''

Erdoğan'ın paketin bir amacının da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmek olduğunu açıkladığı ‘'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'' ile kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50’si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının ya da hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

''İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi''

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği inşaat sektörüne özel kredi garanti paketi ile de, 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50’si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldığı açıklandı.

Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için bir yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.

Erdoğan üçüncü paketi de şöyle duyurdu:

''Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.''

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, paketleri sosyal medya hesabında, ''Vatandaşlarımızı konut sektöründeki arızi dalgalanmadan azami ölçüde koruyarak ev sahibi yapmak ve inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanmasını sağlamak amacıyla 3 farklı çözüm paketini değerli milletimizin hizmetine sunuyoruz. Milletimize hayırlı olsun!'' diyerek duyurdu.