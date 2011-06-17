-KONUT KİRALARI YENİ VEKİLLERİ ŞAŞIRTTI ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Genel seçimlerin ardından ilk kez Meclis'e girecek milletvekilleri, ev kiralamak veya satın almak için emlakçıların kapısını çalmaya başladı. Öncelikle TBMM'ye yakın Dikmen, Çukurambar, Balgat, Cevizlidere ve Ayrancı gibi semtleri tercih eden çiçeği burnunda vekiller, istedikleri nitelikteki kiralık daire fiyatlarının 1500 ile 2 bin 500 arasında olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi milletvekilleri bu durum karşısında oteller ve misafirhanelere yönelirken, bir süreliğine bu mekanlarda konaklayacaklarını bildirdi. CHP'den İzmir Milletvekili seçilen Hülya Güven AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce parti meclisi üyesi olduğu için sık sık Ankara'ya geldiğini ve bu süre içinde dostlarının evinde kaldığını söyledi. Milletvekili seçilmesinin ardından yine bir süreliğine dostlarının evinde ya da misafirhanede kalacağını ifade eden Güven, daha sonra tutacağı bir evde kirada oturacağını belirtti. Kiralayacağı evin parti genel merkezi ya da TBMM'ye yakın bir bölgede olmasını isteyen Güven, şöyle konuştu: ''İzmir'i boş bırakmamız mümkün değil. Haftanın yarısını Ankara'da yarısını da İzmir'de geçireceğiz. Benim tamamen Ankara'ya taşınmak gibi bir niyetim yok. Sonuçta biz İzmir'in sorunlarını, nasıl geliştiğini, ne olduğunu göreceğiz. Bu nedenle bazen eşim benimle Ankara'ya gelir, bazen ben İzmir'e giderim. Çalışma şartlarına göre planlamamızı yapacağız. Şu anda ev konusunda araştırmalar yapıyorum. Çok büyük bir eve ihtiyacım yok. 2+1 ev tutmak istiyorum. Sanırım bir çok milletvekili ise önce misafirhanelerde kalacak. Hatta bütün süreci misafirhanede geçirmeyi planlayan vekillerimiz de var. Onlarla konuştuğum zaman misafirhaneyi öneriyorlar.'' -EVDEN İŞE YÜKSEK HIZLI TRENLE GİDİP GELECEK- AK Parti'den Konya Milletvekili seçilen Gülay Samancı ise ilk etapta misafirhanede konaklamayı planladığını belirterek, ilerleyen günlerde Dikmen veya Ayrancı'da ev kiralayacağını söyledi. Hafta sonu Ankara'ya gelerek misafirhane ve kiralık ev konusunda araştırma yapacağını anlatan Samancı, ''Kiralamak için uygun ev buluncaya kadar Ankara'ya bir süre Yüksek Hızlı Tren ile gidip gelmeyi düşünüyorum. Kiraladıktan sonra da yine ulaşımı hızlı tren ile yapacağım'' diye konuştu. AK Parti Konya Milletvekili seçilen Cem Zorlu ise evinin Konya'da olduğunu ancak Ankara'dan da ev tutmayı planladığını kaydetti. Zorlu, Çukurambar'da AK Parti Genel Merkezi yakınlarındaki evlere baktığını, buradan bir ev kiralamayı düşündüğünü bildirdi. -SEÇİM BÖLGELERİNDEN KOPMAK İSTEMİYORLAR- Antalya'nın 24. dönemde tek kadın milletvekili olan Gökçen Özdoğan Enç de, kiralık ev bulmak için Meclis'in açılacağı Ekim ayına kadar zamanı olduğunu söyledi. Aşağı Ayrancı semtinde kız kardeşinin oturduğunu dile getiren Enç, kendisinin de aynı bölgeden ev kiralayabileceğini ifade ederek, ''O semtin Meclis'e yakın olduğunu biliyorum. Genel merkeze de yakın sayılır. Diğer illerden bayan milletvekili arkadaşlar ile de konuştum. Kimse ailesiyle gelmeyi planlamıyor. Bu durumda belki de birlikte hareket eder, bir site içinde 2 oda, 1 salon daireler kiralayabiliriz. İlk başta bir süre kız kardeşimde konuk kalacağım'' dedi. CHP'den ilk kez milletvekili olan Gürkut Acar da, bir süre Türkiye Barolar Birliği'nin misafirhanesinde ''idare edeceğini'', daha sonra halen bir dostunun oturduğu ancak başka bir yere taşınacağı için boşaltacağı Bahçelievler civarındaki 2+1 daireyi kiralamayı düşündüğünü anlattı. Gürkut Acar, ''Eşimle bana yeter. Çocuklarımız yetişkin, Antalya'da yaşıyorlar. Onlar bizimle gelmeyecek. Zaten biz de milletvekilliğim süresince orada devamlı kalmayacağız. Seçim çalışmaları sırasında vatandaşlardan, (Seçildikten sonra Antalya'ya bir daha uğramazsınız) serzenişiyle karşılaştım. Antalyalı'dan bunu bir daha duymak istemem. Parlamenterlik görevimi yerine getirecek kadar Ankara'da kalacağım. Onun dışında Antalya'ya gelip gideceğim'' diye konuştu. CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan da, kendisi için bir arkadaşının Ankara'da ev aramaya başladığını söyledi. Arkadaşının Meclis'e yakın olması nedeniyle Dikmen Vadisi civarındaki evlere baktığına işaret eden Yıldıray Sapan, ''15 yıldır düzenli olarak sabah sporu yaparım. Spor yapmaya uygun ve spordan sonra da hazırlanıp Meclis'e çabuk ulaşabileceğim bir yermiş orası. Or-An civarının da spora çok uygun olduğunu biliyorum ama Meclis'e uzak. Bebeğimiz yeni doğduğu için önce ben Ankara'ya gideceğim. Düzeni kurduktan sonra eşim ve bebeğimiz gelecek. Ankara'da sürekli kalmayı düşünmüyoruz. Bir ayağımız Antalya'da olacak'' dedi. -EV SAHİPLERİ VEKİLLERİ BEKLİYOR- Ankara Tüm Emlakçılar Meslek ve Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Rıfat Yetkin, milletvekillerinin genelde TBMM'ye yakın Dikmen, Çukurambar, Cevizlidere, Balgat ve Ayrancı gibi semtleri tercih ettiğini bildirerek, bu dönemde de vekillerin tercihlerinde bir değişiklik beklemediklerini söyledi. Yetkin, yeni vekillerin genellikle güvenlik hizmetlerinin bulunduğu 4+1 ya da 5+1 dairelerin yer aldığı sitelerde oturmak istediğini belirtti. Bu özellikteki evlerin aylık kirasının 1500 ile 2 bin 500 lira arasında değiştiğini ifade eden Yetkin, talebin artması durumunda fiyatlarda yüzde 10-15 arasında ekstra bir artış yaşanabileceğini hatırlattı. Bazı milletvekillerinin sıkı pazarlık yaptığını vurgulayan Yetkin, artık ev almanın kolaylaştığını, bu nedenle de kirada oturmak yerine kimilerinin ev satın almayı tercih ettiklerini söyledi. Söz konusu semtlerde ev fiyatlarının 250 ile 450 bin lira arasında değiştiğini bildiren Yetkin, ''Milletvekillerinin gelmeye başlamasıyla emlakta bir hareketlilik beklentisi var. Bundan önce evini kiraya vermek isteyen ev sahipleri şimdi emlakçıları arayarak, 'şimdilik kiraya vermeyelim, milletvekillerini bekleyelim' diyorlar. Bir çok ev sahibinin evini satmak ve kiraya vermek için milletvekillerini beklediklerini görüyoruz'' diye konuştu.