Konut fiyatlarıyla kira arasında makas açıldı: Son bir yılda fiyatlar yüzde 32.41, kiralar yüzde 18.54 arttı

Konut satış adetlerindeki artış ve pandemi ile artan arsa ve arazi talebi fiyatları da etkiledi. Konut fiyatlarındaki gelişmeleri izleyen Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 32,41, kira fiyatları ise yüzde 18,54 artış gösterdi.



Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.815 TL, ortalama konut satış fiyatı 365 bin 950, ortalama kira bin 484 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 19 yıl oldu. Türkiye genelinde arsa fiyatlarında yıllık artış yüzde 31,25, arazi fiyatlarındaki artış ise yüzde 32,43 oldu.

"Depolar ve lojistik alanlarına olan ilgi artacak"

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, pandeminin dünya ekonomisi üzerinde yarattığı küçülme etkisinin tartışılmaz olduğunu belirterek, "İş yapış şekillerimiz değişti. Her gün ofislerimize gitmesek de işlerimizi başarı ile devam ettirebildiğimizi öğrendik. Bunun ticari gayrimenkul tarafındaki ihtiyaçları ve dolayısıyla sektörü etkileyeceğini öngörüyoruz" dedi.



Öğüt'e göre pandemi ile birlikte çok yüksek oranda artış gösteren e-ticaret işlem adetleri nedeniyle depolar ve lojistik alanlarına olan ilgi artacak. Ofis tarafında ise daha küçük metrekareli ofislere olan ilgi artacak. Alışveriş merkezleri ise yeniden işlevlendirme, yeniden pozisyonlama, yeniden kiralama projelerine başlayacak.