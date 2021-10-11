"Konut fiyatlarının düşmesi gibi bir olasılık yok"

Mint Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu inşaat malzemelerinin maliyetlerindeki artışın önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini fiyatlarda düşüş yaşanmasının olası olmadığını söyledi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Altıoğlu, ocak ayı itibari ile inşaat maliyetlerinde yüzde 60'a yakın artış olduğunu birçok ülkenin yeni altyapı yatırımlarının söz konusu olduğunu bu sebeple inşaat maliyetlerinde önümüzdeki dönemde fiyatlarının düşmesinin olası olmadığını belirtti.

Altıoğlu, “Belki artış hızında bir yavaşlama olabilir aynı şeyi konut fiyatları için de söyleyebiliriz. Konut fiyatlarının düşmesi gibi bir olasılık zaten yok. Çünkü esas şema 2018-2019 senesinde yaşanan çöküşün telafisi ve düzeltmesi olarak şekillendi. Küresel fiyat hareketlerinin yansımalarını daha görmedik. Önümüzdeki dönem fiyatlara da yansıyacaktır” dedi.

Altıoğlu konut sektörü hakkında inşaat izinlerinin kötü durumda olduğunu, insanların yüzde 92'sinin 15 yaş ve daha genç ev baktıklarını ve İstanbul’da merkezi bölgelerde satılık daire kalmadığını bu sebeple de kentsel dönüşümün tercihin ötesinde mecburiyet olduğunu da belirtti.