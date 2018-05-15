GYODER ve KONUTDER ortak toplantısında konut fiyatlarında yüzde 20 indirim ilan edildi. İndirimli fiyatlar 15 Haziran'a kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek. Yetkililer, bu indirimle beraber kârları sıfırladıklarını belirtti.

Gayrimenkul sektörü konut fiyatlarında yüzde 20 indirim kararı aldı. Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşları Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ortak toplantısında konuşan Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas konut fiyatlarında indirim kararı ilan etti.

"Karları sıfırladık"

Elmas, "15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere kampanya başlatıyoruz. Peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim kararı aldık" dedi. Elmas, sektör olarak karlarını sıfırladıklarını söyledi. Kampanya, 40 firmayı kapsıyor.

Konut sektörünü canlandırmak adına hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.