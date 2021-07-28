Konut fiyatları geçen yıla göre yüzde 30 arttı; kredili satışlarda sert düşüş yaşandı

2021 yılının ikinci çeyreğinde ikinci el konut satışları adet bazında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan “İkinci El Konut Piyasası” raporuna göre, ikinci çeyrekte 289.760 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış adedi bir önceki çeyreğe göre yüzde 10; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 2 artış göstermiş oldu.

İkinci çeyrekte 202.252 adet ikinci el konut satışı gerçekleşti. Bu rakam ile ikinci el konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 11, geçen sene aynı döneme göre ise yüzde 5 artış göstermiş oldu. İkinci el konut satışı toplam konut satışlarının yüzde 70’ini oluşturdu.

Fiyatlar yüzde 30 arttı

Rapora göre, 2021 yılı 2. çeyrek sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık yüzde 30 artış görüldü ve ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.239 TL, ortalama amortisman süresi 20 yıl, ortalama pazarlama süresi 63 gün oldu.

İkinci el konut satışı toplam satışların yüzde 70’ini, kredili konut satışları ise yüzde 20’sini oluşturdu

İkinci çeyrekte kredili konut satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 20’sini oluşturarak 56.952 adet olarak gerçekleşti. Kredili konut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 21 artarken; geçen senenin aynı dönemine göre ise yüzde 58 düşüş göstermiş oldu.