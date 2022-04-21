Konut fiyatları dolar bazında 4 yılda yüzde 43 arttı

Artan maliyetlerle birlikte konutta üretim azalırken, yatırımcı ve yabancı talebiyle konut fiyatları dolar bazında da artış kaydetti.Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme’nin Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi’nden derlediği verilere göre, Türkiye genelinde 2019’un Ocak ayında 436 dolar olan konutların metrekare fiyatları bu yılın şubat ayında 624 dolara çıktı. 4 yılda dolar bazındaki fiyat artışı yüzde 43 olarak hesaplandı. Aynı dönemde dolar bazlı fiyatlar İstanbul özelinde yüzde 30 artarak 767 dolardan 999 dolara geldi.

Fiyatların dolar bazında artışı 2021 yılından itibaren ivme kazanırken, artışlar bu yılın ilk 2 ayında da sürdü. Şubatta ev fiyatları bir önceki aya göre Türkiye genelinde dolar bazında yüzde 12 artarken, aynı dönemde özellikle yabancı alımlarının yüzde 10’unun gerçekleştiği İstanbul’da yüzde 13,78, Ankara’da yüzde 14, İzmir’de yüzde 8 oranında artışlar yaşandı.

"Miami-Ümraniye kıyaslaması doğru değil"

Dünya gazetesinden Leyla İlhan'ın haberine göre Konut özelinde sosyal medyada öne çıkan Miami-Ümraniye kıyaslamasının doğru olmadığını söyleyen TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Miami ABD’nin birinci şehri değil. Daha çok az katlı yapılaşmanın olduğu yazlık bölgesi. Ama İstanbul finans açısından ve çalışan nüfus açısından neredeyse Türkiye’nin başkenti. İstanbul’u bu açıdan New york ile kıyaslamak daha doğru olur” dedi.

Maya, Ümraniye’de yüksek denilen kıyaslamanın aslında markalı bir konutun fiyatı olduğunu söyledi. Maya, “Çünkü markalı konutu hangi bölgeye koyarsanız koyun o fiyat yüksek olacak. Ümraniye’nin genel fiyat ortalamasına baktığınızda ise 400 bin dolarlık ev yok. Dolayısıyla ‘talep öyle tırmandı ki ev fiyatları Miami’yi geçti’ diyemeyiz. Ümraniye’de çok rahat 2 milyon liraya 3+1 ev bulunur. Dolar bazında 137 bin dolara geliyor” dedi.

"Markalı fiyatına Manchester'dan iki tane 1+1 alınabilir"

Manchester ve Londra’daki emlak fiyatları hakkında bilgi veren İngiltere Investments Direktörü İsmail Gürkan, Manchester’da Media City bölgesinde 175.995 sterline 1+1 daire satıldığını kaydederek, “Yeni lansmanı yapılan bir başka projede 119.995 sterline, senelik yüzde 7 net 5 yıl kira garantili daire satılıyor. Aylık 699 sterlin kira sağlıyor. Bu fiyata Fikirtepe’de 1 adet 3+1 daire alınırken, bölgeden 2 tane 1+1 bir studio daire alabilirsiniz ve ayda 2.499 Sterlin yani 47 bin TL garanti kira alabilirsiniz” dedi.

"Satış yasaklansa da ülkeye yabancı girişi olduğu sürece kiralar artacak"

Artışta maliyetler kadar yabancının etkisinin olduğunu dile getiren İstanbul Gayrimenkul Değerleme Kurucu ve Yönetici Ortaklarından Ahmet Büyükduman, şöyle konuştu:

“Yabancıya satış yasaklansa da ülkeye yabancının girişi sürdükçe barınma ihtiyacından dolayı kiralar artacak, kiralar artınca ev fiyatları artacak. Son 5 yılda 1 milyon 400 bin kişiye ikamet izni verildi. 3 milyon 900 bin kişi koruma altında. Bunun 3,6 milyonu Suriyeli. 1 milyon mülteci İstanbul’da, bir de 3 ayda bir İstanbul’a gelip çalışanlar ile ülkedeki nüfus sürekli artırıldığında konut piyasası gibi arzın katı olduğu bir piyasada yüzde 5 önemli bir oran oluyor. Çünkü bu ilave talep, fiyatları yüzde 25-30 oranında yukarı çıkartır. İstanbul’da bu oran yüzde 10, Antalya’da yüzde 25. Bu da fiyatları şişiriyor. Ancak bu iş sadece yabancıya satış fiyatının yükseltilmesi gibi tek bir hamle ile çözülemez” değerlendirmesinde bulundu."