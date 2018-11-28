Konut firması sahibi, 'dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklandı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir konut firmasının sahibi ve yönetim kurulu başkanı olan Temur S., \'dolandırıcılık\' suçundan tutuksuz yargılandığı davada tutuklandı. Mahkeme, Temur S.\'nin 200 bin TL kefaletle serbest kalabileceğini açıklayıp, duruşmayı erteledi.

​1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklardan Temur S. ve Mustafa Kemal S. ile şikayetçi Bahtiyar D. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Ev almak için Temur S.\'nin sahip olduğu konut firmasına gittiğini anlatan Bahtiyar D., \"163 bin TL değerinde ev almak için anlaştık. Mesken harcı için benden 6 bin TL istediler, parayı ödedim, hatta evin anahtarını bile verdiler, hala bende duruyor. Sözleşmeye imzayı kimin attığını tam olarak hatırlamıyorum” diyerek cebinden evin anahtarını çıkararak mahkeme heyetine gösterdi.

Tutuksuz yargılanan firma sahibi Timur S. ise, yaklaşık 3 bin ev sattıklarını ve satış işlemleri ile kendisinin ilgilenmediğini öne sürdü. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuksuz sanık Timur S.’nin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanmasına karar verdi. Temur S.\'nin serbest kalması için 200 bin TL kefalet belirleyen mahkeme, durumşayı erteledi.

FETÖ’DEN DE YARGILANIYORDU

Nevşehir’in Kozaklı İlçesi’nde faaliyet gösteren bir devremülk otelin de sahibi olan Temur S., 2016 yılında polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanmış, hakkındaki dava sürerken bu yıl tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.