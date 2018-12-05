"Konuştuğum çok önemli bir CHP'li, İyi Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmayabileceğini söyledi"

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 31 Mart 2018'de yapılacak yerel seçim için kulis bilgiler aktardı. Zeyrek, "Konuştuğum çok önemli bir CHP'li, İyi Parti'nin İstanbul'da da aday çıkarmayabileceğini söyledi. Böylece CHP'nin İstanbuladayı, İyi Parti ile CHP'nin ortak adayı olacak" diye yazdı.

Zeyrek'in "Ankara İYİ Parti’ye mi kalacak?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...Mersin'de dün İYİ Parti rozeti takıp aday olan mevcut belediye başkanı Burhanettin Kocamaz iddialı. CHP aday çıkarır, oyları bölerse bu Cumhur İttifakı'na yarayabilir. Ancak görüşmelerde bu yönde bir durum ortaya çıkmış.

Peki CHP İstanbul ve Ankara'da İYİ Parti'den destek isteyip karşılığında hiç işbirliği yapmayacak mı?

Yanıt ilginç: “Verecek ama Mersin'de değil de Ankara'da verebilir.”

Şaşırtıcı bir yanıt. Bu, CHP'nin Başkent'te aday göstermemesi ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti adayı olarak seçime katılması ihtimalinin arttığını gösteriyor. Başka bir ihtimal de Yavaş'ın CHP adayı olup, kazanırsa İYİ Parti'ye geçmesi.

İstanbul kesin gibi

Ankara çok iddialı bir kent. İYİ Parti Ankara'yı alırsa karşılığında CHP'ye nerede destek verebilir?

Görüşmelerde o iller de netleşmiş. Eğer Ankara İYİ Parti'de kalırsa, CHP Mersin'de zayıf bir adayla yarışa girerse, İYİ Parti Antalya, Bursa, Balıkesir, Denizli ve Adanagibi illerde CHP'ye destek verecek. Bu büyükşehirlerde milliyetçi oyların yüksek olduğu ilçeler de İYİ Parti'ye bırakılacak.

Konuştuğum çok önemli bir CHP'li, İYİ Parti'nin İstanbul'da da aday çıkarmayabileceğini söyledi. Böylece CHP'nin İstanbuladayı, İYİ Parti ile CHP'nin ortak adayı olacak.

Peki CHP'nin adayı kim?

Yüzde 99 Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Kaynağım, Kılıçdaroğlu'nun “çok tanınmıyor, Binali Yıldırım karşısında zayıf kalır”diyenlere “Yanılıyorsunuz, genç, başarılı, hikayesi olan yepyeni bir isim. Binali Yıldırım da tersine, yıpranmış, İzmir'de seçim kaybetmiş, güven telkin etmeyen bir aday” karşılığını verdiğini söyledi.

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Mansur Yavaş, Zeyrek'in kulis bilgilerine ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı. Yavaş, "Böyle bir 'ihtimal' kesinlikle bulunmamaktadır. Bilgim dışındaki gelişmelere açık değilim" dedi.