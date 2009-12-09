Konuşmak isterim ama başım belaya girer

Kanalın ana haber bültenini, Kanal A’dan transfer edilen Anda Ayva sunmaya başladı. Fulin Arıkan, gelişmelerle ilgili kafalarda soru işareti oluşturan bir açıklama yaptı: “TRT sonuçta devlet kanalı. Çok fazla şey söylemek isterim ama benim açımdan sıkıntı yaratabilir. Hasta olduğum için bir hafta ekrana çıkmamıştım. Geldiğimde görev değişikliği olduğunu söylediler. Ben de o tarihten itibaren ekrana çıkmıyorum.” Arıkan, İbrahim Şahin ve Anda Ayva’nın hemşehri olmasıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Ayva yeni geldi. Kendisini çok fazla tanımıyorum. Nereli olduğunu bilmiyordum. Yapılan görev değişikliğinde İbrahim Şahin’le hemşehri olmasının bir bağlantısı olup olmadığını da bilmiyorum ama olabilir...”