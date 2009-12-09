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Konuşmak isterim ama başım belaya girer

Yıllardır TRT 1’in ana haber bültenini sunan Fulin Arıkan, yönetimin sürpriz kararı ile ekrandan çekildi.

09 Aralık 2009 02:00

Yıllardır TRT 1’in ana haber bültenini sunan Fulin Arıkan, yönetimin sürpriz kararı ile ekrandan çekildi.

Konuşmak isterim ama başım belaya girerKanalın ana haber bültenini, Kanal A’dan transfer edilen Anda Ayva sunmaya başladı. Fulin Arıkan, gelişmelerle ilgili kafalarda soru işareti oluşturan bir açıklama yaptı: “TRT sonuçta devlet kanalı. Çok fazla şey söylemek isterim ama benim açımdan sıkıntı yaratabilir. Hasta olduğum için bir hafta ekrana çıkmamıştım. Geldiğimde görev değişikliği olduğunu söylediler. Ben de o tarihten itibaren ekrana çıkmıyorum.” Arıkan, İbrahim Şahin ve Anda Ayva’nın hemşehri olmasıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: “Ayva yeni geldi. Kendisini çok fazla tanımıyorum. Nereli olduğunu bilmiyordum. Yapılan görev değişikliğinde İbrahim Şahin’le hemşehri olmasının bir bağlantısı olup olmadığını da bilmiyorum ama olabilir...”

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