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Dünya

Konuşarak servet kazandı

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, son iki yıl içinde yaptığı konuşmalar karşılığında 15 milyon sterlin kazandı

05 Nisan 2009 03:00

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, son iki yıl içinde yaptığı konuşmalar karşılığında 15 milyon sterlin kazandı

İngiliz basınında verilen haberlere göre Blair, son olarak Filipinler'e yaptığı 36 saatlik ziyaret sırasında 2,5 saatlik bir konuşma karşılığında 400 bin sterlin (yaklaşık 930 bin TL) aldı.

Bu konuşmayı yaklaşık iki bin kişinin izlediği, her bir izleyicinin salona girebilmek için 350 sterlin ödemek zorunda kaldığı kaydedildi.

Blair'in iki yıl önce başbakanlığı bırakmasından bu yana yaptığı konuşmalardan kazandığı toplam miktarın 15 milyon sterline ulaştığı tahmin ediliyor. (AA)

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