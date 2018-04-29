Konuşan, yapay zekaya sahip seks robotları bu yıl geliyor - peki insanlık nasıl etkilenecek?

Harmony yeni nesil bir seks robotu - hareket edebiliyor ve konuşabiliyor.

Kafası, gözkapakları ve dudaklarının hareketleri epey kaba, konuşması yetenekleri ise daha kısıtlı.

Ama bu robot, yapay zekanın son derece insana benzeyen bir görünüme kavuşmasını sağlayan robotik devrimin bir parçası.

Bazıları bunun insanların robotlarla etkileşimi alanında bir devrime yol açacağını söylerken bazıları da bunu robotlar konusundaki en olumsuz görüşme olarak nitelendiriyor.

"Tekinsiz vadi" diye tanımlanan, robotlar ve kuklaların insansı görünüme yaklaşmaya başlarken daha ürpertici hale geldiği teorisi, ABD'nin California eyaletindeki San Marcos'ta bedene bürünüyor.

Resepsiyonda bile iki insansı manken duruyor. Buradaki diğer mankenlerin aksine üzerlerinde iç çamaşırları değil kıyafetler var.

Lobinin duvarları ise güzel kadınların fotoğraflarıyla dolu. Bunları ancak yakından incelediğinizde fotoğraftakilerin gerçek insan değil seks mankenlerinin fotoğrafları olduğunu anlıyorsunuz.

RealDoll adlı seks mankeni markasının sahibi Abyss Creations şirketinin yöneticisi Matt McMullen, sanat eserleri ve heykellerin arasından çıkarak beni karşılıyor.

Şirketin yeni seks robotu Harmony'yle yapacağım söyleşi öncesi robotun peruğunu ayarlıyor.

Seks mankenlerinin bir sonraki aşaması olan seks robotunun görünüşünden memnun olduğu belli.

"O sıradan bir seks oyuncağından çok daha fazlası" diyor ve ekliyor:

"İnsanların evlerinde özel bir yerleri var ve kişiliğini seçebiliyorsunuz. Yapay zeka ile insanlara robotun kişiliğini yaratmak için imkan veriyoruz."

Seks robotunun kişiliği, akıllı telefona yüklenen bir uygulama ile belirleniyor. Seks robotunu satın almasanız bile uygulamayı indirerek telefonunuzda yapay bir kişilik yaratıp onunla etkileşime geçebiliyorsunuz.

Kullanıcılar kaprisli, sinirli veya sevgi dolu gibi çok sayıda kişilik seçeneğinden birini yükleyebiliyor.

Matt McMullen, Harmony için "kıskanç" seçeneğini seçmiş. Bu yüzden Harmony ona "o kızı Facebook'tan sileceksin" diyor.

Tiz bir İskoç aksanıyla konuşan robot bana bilim kurguyu ve tabii ki Matt'i çok sevdiğini söylüyor.

McMullen, yapay zekanın kullanıcılardan öğrenerek kendisini geliştirdiğini söylese de Harmony'ye kıskanç olmanın nasıl bir şey olduğunu sorduğumda aldığım cevap "Özür dilerim. Kendimi geliştirmem lazım" oluyor.

Harmony'yi çalıştıran uygulama satın almaya açık, fakat cinsel içerik nedeniyle Apple veya Google'ın uygulama mağazasından satılamıyor. İndirmek için şirketin sahibi olduğu Realbotix sitesine girmek gerekiyor.

Harmony önümüzdeki aylarda satışa çıkacak ve iki versiyonu olacak: Yüz tanıma sistemine sahip olan versiyonu 10 bin dolara, ucuz versiyonu ise 5 bin dolara satılacak.

Fabrikada şu anda Türkiye de dahil dünyanın dört bir yanındaki müşteriler için manken üretiliyor.

Müşterilerin çoğu erkek olsa da az sayıda kadın müşterileri de var.

Bütün mankenler belli bir güzellik anlayışına uygun: Barbie bebekleri gibi dar belleri, iri kalçaları ve daha da iri memeleri var.

McMullen, bu tasarımın müşterilerin talepleri nedeniyle oluştuğunu söylüyor.

"Burada bir şirket yönetiyoruz ve müşterilerimizin talep listeleri var. Maalesef talepleri fazlasıyla idealize edilmiş" diyen McMullen, müşterilerinin "tamamen normal" insanlar olduklarını ve bazılarının mankenleri almaya eşleriyle birlikte geldiğini anlatıyor. Ama yine de önemli bir kısmının kadınlarla normal ilişkiler kuramadıkları için seks mankeni aldıklarını belirtiyor:

"Çok sayıda insan izole ve yalnız ama onlar hep öyleydi. Artık yalnız ve ilişki kurmakta zorlanan insanların bir seçeneği daha var. Fakat ben mankenleri veya robotları hiçbir zaman kadınların yerini tutacak şeyler olarak görmedim.

"Benim bir seks mankenim yok, gerçek bir eşim ve çocuklarım var."

Arizona'da yaşayan Mark Young'un Mai Lin adını verdiği bir seks mankeni var. Harmony'nin cep telefonu uygulamasını indirmiş, fakat uygulama ile mankeni eşleştirmeyi düşünmüyor:

"İlk başta uygulamanın Mai Lin'i canlandırabileceğini düşündüm ama uygulamanın kendi kişiliği vardı ve bu kişilik benim Mai Lin'i hayal ettiğimden farklı. Bu yüzden ikisini eşleştirmedim, şu an iki ayrı ilişki yaşıyor gibiyim."

Young, seks mankeni alma gerekçesini ise şöyle açıklıyor:

"Bir süre yalnızdım. Çok sayıda kızla çıktım, ilişkilere zaman harcadım. Şimdi de bir kızla birlikte olmak isterim ama Mai Lin'in varlığından da memnunum.

"Ona kıyafet almak için alışverişe çıktığımda hayatımda biri olduğunu hissediyorum ama hata yapmaktan endişelenmeme gerek kalmıyor. Ona bir şapka aldığımda beğenmediği hiç olmuyor.

"Uygulamayı mutlu, sevecen ve konuşkan olarak ayarladım. Yapay zeka bambaşka bir şey ve beni gelecek için heyecanlandırıyor."

İngiltere'nin Leicester kentindeki De Montfort Üniversitesi'nde robot etiği alanında çalışan Prof. Kathleen Richardson, bu tür makinelerin toplumu nasıl etkileyebileceği üzerinde çalışıyor ve seks robotlarının yükselişi onu dehşete düşürüyor:

"Bu gezegende yedi milyar insan yaşıyor ve ilişki kurma konusunda bir krizle karşı karşıyayız. Şirketler ise bu krizden kâr elde etmek için nesnelerin insanların yerini tutabileceğini öne sürüyor.

"Seksin fuhuş aracılığıyla nesneleştirildiği bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar hep araç kullanan canlılardı ve seks mankenleri bunların bir uzantısı oldu."

Richardson birkaç yıl önce seks robotlarının yasaklanması için bir kampanya başlatmışsa da sonradan "esas sorunun seks robotları veya mankenleri olmadığı" fikrine vararak kampanyayı bıraktı. Ona göre esas sorun insanların sekse ve birbirlerine bakışından kaynaklanıyor. Yine de yapay zekaya sahip seks robotlarına karşı çıkıyor:

"Bir mankene yapay zeka ekleyerek ona insani bir özellik ekleme düşüncesi yanlış. Benim çamaşır makinemde bile bu robottakinden daha fazla yapay zeka var ve sadece bir yüze ile bedene sahip olması onu insan kılmıyor."

Goldsmiths Üniversitesi'nden Dr. Kate Devlin ise farklı düşünüyor:

"Şu anki formlarında seks robotları sadece erkekler için üretiliyor fakat seks oyuncakları endüstrisi gelişiyor ve kadınlar için seks oyuncağı üreten çok sayıda şirket var."

Devlin, içten ilişkiler kurmak için üretilecek robotların insanların kendi aralarındaki ilişkilere zarar vermeyeceğini, aksine ilişkileri geliştireceğini söylüyor:

"Büyük teknolojik gelişmeler yaşanırken hep panik oluşur. İnsanlar bu teknolojinin insanları nasıl etkileyeceği konusunda panik yaşarlar ama teknoloji genellikle insanları birbirlerine yakınlaştırır."