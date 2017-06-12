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Çevre

'Konuşan karga' operasyonu

Asya’da yüzyıllar boyunca popüler bir kuş türü olan Myna kargası artık ender türlerden sayılıyor

12 Haziran 2017 11:59

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerine İstanbul Ümraniye’de bir kişinin yurt dışından kaçak hayvan getirdiği ihbar edildi. Yapılan operasyonda, yasal evrak ve faturaları olmayan değeri 20 bin liraya kadar çıkabilen ve “konuşan karga” olarak bilinen Mayna (Myna) kargası dahil bir çok hayvan koruma altına alındı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, İstanbul Anadolu 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nden alınan arama ve el koyma kararıyla 8 Haziran’da adrese baskın yapıldı. Buradaki aramada, yasal evrak ve faturaları olmayan değeri 20 bin liraya kadar çıkabilen ve “konuşan karga” olarak bilinen Mayna (Myna) kargası, 1 maymun, 1 Florya kuşu, 1 oluklu kertenkele, 1 Kakadu papağanı, 1 Jako papağanı, 1 tavuskuşu, 1 Arap bülbülü, 2 yılan ve 3 iguanaya el konularak koruma altına alındı.

El konulan hayvanlar DKMP’nin protokol imzaladığı hayvanat bahçelerine götürüldü ve veteriner gözetiminden geçirildi. İkametin ve hayvanların sahibi olduğunu beyan eden N.Y.E.’ye Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında 8 bin 481 lira ceza kesildi.

Asya’da yüzyıllar boyunca popüler bir kuş türü olan Myna kargası artık ender türlerden sayılıyor. Ortalama 8-10 yıllık ömrü olan bu kuş türü, papağanlarla benzer taklit yeteneğine sahipken papağanlardan farklı olarak eğitilince uzun cümleler kurabiliyor.

 

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Orman ve Su İşleri BakanlığıDoğa Koruma ve Milli ParklarDKMPİstanbulÜmraniyekaçak hayvanMayna kargası

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