Konuşan çöp sepeti!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, kullanıldığında Finlandiya'nın tanınmış isimlerinin sesleriyle teşekkür eden çöp sepetleri imal edildiği bildirildi.



Başkente yerleştirilecek olan çöp sepetlerinin proje sorumlusu Elina Nummi, "her zaman için, kenti daha temiz kılacak yeni fikirlerin arayışında olduklarını, bu fikrin de parlak ve eğlenceli olduğunu" belirtti.



22 Ağustostan gelecek ay sonuna kadar Helsinki kent merkezine bu çöp sepetlerinden dört tane yerleştirileceği kaydedildi. Bu sepetlere, içine çöp atıldığında hoparlörü devreye sokacak bir dedektörün yerleştirileceği ve sesli teşekkür mesajlarında belediye başkanı ve ülkenin tanınmış isimlerinin seslerinin kullanılacağı belirtildi.

