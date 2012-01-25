-Konular diğer derslerin içinde okutulacak ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Güvenlik Dersi'nin kaldırıldığını ancak bu ders içindeki konular ve kazanımların, ilgili derslerin içerisinde okutulmaya devam edileceğini bildirdi. Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, dersin 1926'dan beri ortaöğretimin parçası olduğu ifade edilerek, mevcut uygulamanın 2 Şubat 1980'de yürürlüğe giren 'Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği'ne göre yürütüldüğü belirtildi. Yönetmeliğe dayanak oluşturan kanunlar arasında sadece 2233 sayılı kanunda ''..askerlik dersleri mecburidir'' ifadesinin yer aldığı, ancak bu yasanın da 27 Ekim 1988 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı anlatılan açıklamada, diğer tüm ilgili kanunlarda milli güvenlik derslerini düzenleyen veya mecbur kılan bir hüküm bulunmadığı, sonuç itibariyle bugünkü Milli Güvenlik Derslerine zemin oluşturan sadece bir yönetmelik bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, dersin kaldırılması için Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği'nin bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı. -''Amaçlanan kazanımlar, ilgili derslerde işlenmeye devam edilecek''- Milli Eğitim Şuralarında da uzmanların Bakanlığa eleştiri yönelttiği, dersin kaldırılması veya askeri öğretmenlerin derslerden çıkarılması teklifini dile getirdikleri hatırlatılan açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı: ''Bütün bu gerekçelerle Milli Güvenlik Dersleri kaldırılmıştır. Ancak bu ders içindeki konular ve kazanımlar ilgili derslerin içerisinde okutulmaya devam edilecektir. Zaten birçok dersin içinde Milli Güvenlik Dersi müfredatıyla benzer hususlar okutulmaktadır. Eksik kalan hususlar da yine bu derslerin içeriğine aktarılacaktır. Böylece; hem konular mevcut derslerin içinde işlenmeye devam edecek hem de TSK öğretmenlerin derslere girmesi gibi tartışmalar neticesinde rencide edilmemiş olacaktır. Bu uygulama için Bakanlar Kurulu Kararıyla Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Milli Güvenlik Bilgisi dersiyle amaçlanan aidiyet duygusu, milli şuur, tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, Türk Silahlı kuvvetlerimizin yapısı gibi kazanımlar, Vatandaşlık Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi derslerde işlenmeye devam edilecektir.''