-KONUK BAŞBAKAN CVETKOVİÇ'E RESMİ TÖREN ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Mirko Cvetkoviç'i resmi törenle karşıladı. Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlenen törende, her iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Başbakan Cvetkoviç, tören kıtasını selamladı. Erdoğan ve Cvetkoviç, Başbakanlık merdivenlerinde basına görüntü verdikten sonra başbaşa ve heyetlerarası görüşmelere geçti. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Resmi karşılama törenine; Devlet Bakanı Faruk Çelik, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Osman Güneş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.