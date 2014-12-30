Konuğu tarafından örtünmeye zorlanan spiker yayını terk etti

Mısır'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan İmam Yusuf Bedri ve sunucu Riham Said arasında gerdin anlar yaşandı.

İmam Yusuf Bedri'ye yayın öncesinde kendisiyle başörtüsü olmadan konuştuğunu anımsatan sunucu Riham Said, ısrarla başörtüyü takmadı ve karşılıklı olarak birbirlerine söylendiler.

İmam başörtüsü takması için ısrar etti

gazeteciler.com'un haberine göre, kadın sunucu bir süre tartıştıktan sonra imama para aldığını ve onun dediklerinin olmayacağını söyledi. Sinirlenen imam başörtüsünü takması için ısrarlarını devam ettirdi.

Kadın sunucu ses tonunu yükselterek dini temsil edenlerin bu hale geldiğini belirtti ve stüdyoyu terk etti.

Kadın sunucu Riham Said ile İmam Yusuf Bedri arasındaki tartışmanın videosu