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Dünya

Konuğu tarafından örtünmeye zorlanan spiker yayını terk etti

Mısır'da yayın yapan El Nahar televizyonunda yayınlanan programa konuk olarak katılan İmam Yusuf Bedri, sunucu Riham Said'e örtünmesini söyleyince, sunucu programı terk etti

30 Aralık 2014 02:24

Mısır'ın bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan İmam Yusuf Bedri ve sunucu Riham Said arasında gerdin anlar yaşandı.

İmam Yusuf Bedri'ye yayın öncesinde kendisiyle başörtüsü olmadan konuştuğunu anımsatan sunucu Riham Said, ısrarla başörtüyü takmadı ve karşılıklı olarak birbirlerine söylendiler.

 

İmam başörtüsü takması için ısrar etti

 

gazeteciler.com'un haberine göre, kadın sunucu bir süre tartıştıktan sonra imama para aldığını ve onun dediklerinin olmayacağını söyledi. Sinirlenen imam başörtüsünü takması için ısrarlarını devam ettirdi.

Kadın sunucu ses tonunu yükselterek dini temsil edenlerin bu hale geldiğini belirtti ve stüdyoyu terk etti.

Kadın sunucu Riham Said ile İmam Yusuf Bedri arasındaki tartışmanın videosu

 

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