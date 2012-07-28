Kontrolsüz şerit değiştiren otomobil 2 minibüse çarptı: 17 kişi yaralandı

İzmir’de sağ şeritten sol şeride kontrolsüz geçtiği ileri sürülen otomobilin çarptığı iki servis minibüsünden birini yoldan çıktı. Orta şeridi aşarak alt yola uçan servis minibüsü karşıdan gelen hafif ticari araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yaralı yolcular yola saçıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Yeşildere yolu üzerinde meydana geldi. Konak’tan Karabağlar yönüne giden Hayim Gülyüz yönetimindeki otomobille, iddiaya göre, sağ şeritten sol şeride kontrolsüz geçmeye çalıştı. Orta şeritte giden Ramazan Toraman (44) yönetimindeki servis minibüsünü sıyıran otomobil, İzmir Şehirlerarası Otogarı’ndan aldığı yolcularla sol şeritten ilerleyen, evli ve 2 çocuk babası Avni Çobanoğulları (60) yönetimindeki servis minibüsüne yandan çarptı.



Yolcular yola saçıldı



Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Çobanoğulları’nın servis aracı, refüjü aşıp 2 metre yükseklikten alt yola uçtu. Karşı yönden gelen Ali Demir yönetimindeki hafif ticari araçla çarpışan servis minibüsü yan yattı. Camları kırılan servis aracındaki yolcular yola saçıldı. Konak yönüne ilerleyen Soner Torun yönetimindeki otomobil de yan yatan servise çarptı. Şans eseri yoldaki yaralılara çarpmayan otomobil manevra yapıp güçlükle durabildi.



2’si ağır 17 yaralı



Hurdaya dönen araçları görenler kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri yolu tek şeride indirdi. İhbar üzerine gelen acil yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yaralı 17 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan emekli polis memuru Hüseyin Öztaş (56) ve Azerbaycan uyruklu öğrenci Nurlan Muhammed Hüseyinov, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; Necati Güneysu, Melek Güneysu (19) ve Seyfi Ahmet Dumlu (38), Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; Ali Demir (53), Şerif Çetiner (27), Kemal Mercan (38) ve kimliği belirsiz 1 kişi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; Kübra Turan (19), Hasan Turan (55), Azerbaycan uyruklu öğrenci Elcin Marimanov (19), Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne; Mustafa Alkan (64), Ayşe Alkan (65) ve Celalettin Coşkun (52), Ege Üniversitesi Hastanesi’ne; servis sürücüsü Avni Çobanoğulları ve Nazife Karaca (49), Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emekli polis Öztaş ile Tepecik’e kaldırılan ismi belirsiz kişinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hayim Gülyüz polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, geçen yıl yurtta kalan Ege Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Kübra Turan’ın ev tutmak için bu yıl erkenden babası Hasan Turan ile İzmİr’e geldiği öğrenildi. Ayrıca, Azeri uyruklu 2 öğrencinin de bu yıl İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptıkları ve Ege Üniversitesi ile olan ilişiklerini kesmek için yine İzmir’e geldikleri belirtildi.