Kontrolsüz ilaç kullanımı kanseri tetikleyebilir

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İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erkan Topuz, Posta gazetesinde yer alan demecinde, "Kimyasal maddeler, aşırı alkol tüketimi, hepatit B ve C, siroz karaciğer kanserinin en önemli sebepleridir. Ayrıca herhangi bir hastalık nedeniyle uzun süreli karaciğere toksik ilaç kullananlarda da karaciğer yetmezliği, arkasından karaciğer kanseri görülebilir" diye konuştu.Bu nedenle, karaciğere toksik ilaç kullananların mutlaka belli aralıklarla karaciğer fonksiyon testleri ve ultrason yaptırması gerektiğini söyleyen Topuz, "Hepatit B hastaları daha dikkatli olmalı; çünkü ilaçlar karaciğer fonksiyonlarını daha çok bozarak siroza, sonra da karaciğer kanserine sebep olabilir" dedi.