Kontroller yapılmazsa Türkiye’de melamin faciası yaşanabilir

Çin'de melaminli süt ürünleri skandalı

Çin'de şekerde melamin tespit edildi



Çin'den mama alımına yasak

Çin'de süt ve süt ürünleriyle bebek mamalarına katılan melamin nedeniyle üç çocuğun hayatını kaybetmesi ve 53 bin çocuğun ise hastalanması konusunda yazılı açıklama Saner, Dünya Sağlık Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) verilerine göre, Çin'de sorunun yaşandığı bölgede tüketime hazır bebek mamalarında kilogramda 2 bin 600 miligrama kadar melamine rastlandığını belirtti.Saner, Çin'de yaşanan olayın gıda güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.Samim Saner, Türkiye'nin Çin'den bebek maması ithal etmediğini ancak bunun Türkiye'de bu tehlikenin yaşanmayacağı anlamına gelmediğini ifade etti.Avrupa Birliği Komisyonu’nun, "Çin'den ithal edilen ve yüzde 15'in üzerinde süt içeren ya da içeriğinde ne kadar süt içerdiği belirtilmemiş ürünlerde laboratuvar analizleri de dahil olmak üzere sıkı kontrollerin yapılmasını şart koştuğunu" dile getiren Saner, bu ürünlerde melamin miktarının kilogram da 2.5 miligramı aşmaması gerektiğini kaydetti.Kilogramda 2.5 miligramdan daha fazla melamin içeren gıda ürünlerinin imha edilmesinin zorunlu olduğunu, ABD ile AB'ye üye ülkelerin Çin'den süt ve süt ürünleri ithalatını yasakladığını belirten Saner, Türkiye'de de melamin problemi çözülene kadar bu yönde bir karar alınmasını istedi.Samim Saner, "Kontroller yapılmazsa Türkiye'de de melamin faciası yaşanabilir. Çin'de yaşanan melamin faciasının Türkiye'de de yaşanmaması için melamin analizi yapılmalı, içinde yüzde 15'ten fazla süt bulunan ürünlerde melamin içeriği kilogramda 2.5 miligramın üzerinde ise bu ürünlerin ithaline izin verilmemelidir" görüşünü dile getirdi.AB Gıda Güvenliği Otoritesi-EFSA'nın verilerine göre Çin kaynaklı melamin bulaşması ihtimali nedeniyle vücut ağırlığı başına alınabilecek günlük melamin miktarının 0.5 miligramı aşmaması gerektiğine dikkati çeken Saner, şu görüşleri aktardı:"Buna göre 20 kg ağırlığındaki bir çocuğun süt içeren gıdalar nedeniyle 10 miligramdan fazla melamin alması tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Bu miktar 80 kilogram ağırlığındaki bir yetişkin ise 40 miligramı... Yetişkinlerin çok farklı gıdaları tüketmeleri ve toleranslarının yüksek olması, bebeklerin ise yalnızca süt tozuyla beslenmeleri ve toleranslarının yetişkinlere göre çok daha düşük olması Çin'deki soruna yol açtı."