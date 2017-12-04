Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi: 2 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tantuni satan büfeye girmesiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu\'nun Şeyhsinan Mahallesi Hallaçoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Oğulcan Kemik, yönetimindeki 34 SJJ 84 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç yolda bebek arabası ile yürüyen ailenin yanından geçip tantuni satan işyerinin önünde bekleyen Suna Gürgen\'e çarparak işyerine girdi. Hasar gören işyerinde şans eseri müşterinin bulunmaması yaralı sayısının artmasını önlerken, Suna Gürgen ile otomobil sürücüsü Oğulcan Kemik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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