Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu, Avcılar istikametinde içinde 2 kişinin bulunduğu araç kontrolden çıkarak bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü şans eseri yara almazken, otomobilin yolcu koltuğunda sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sercan Gültepe\'nın kullandığı 34 PJ 4402 plakalı otomobil, Avcılar istikametine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil savrularak yolu ayıran bariyerlere ok gibi saplandı. Kaza sonrası sürücü şans eseri yara almazken, beraberindeki Doğukan Avcı isimli arkadaşı ise otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı yolu tek şeritten verdi.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde sıkışan yaralının daha fazla zarar görmemesi için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri önce otomobile saplanan bariyeri dikkatli bir şekilde tek tek parçalara ayırdı. Daha sonra da yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışmalarına devam etti. Bu sırada sağlık ekiplerinin de yaralıya serum bağlayarak müdahalesine devam ettiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu otomobil içinde sıkışan yaralı bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Doğukan Avcı\'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BELEDİYE EKİPLERİ YENİ BARİYER ÇALIŞMASI YAPTI

Kaza sonrası D-100 Karayolu Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri de otomobile saplandığı için parçalara ayrılan bariyerin yerine yenisinin yapılması için çalışma başlattı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Daha sonra belediye ekipleri yeni bariyer çalışması yaptı. Polis ekipleri, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından tek şeritten verdiği yolu tamamen açtı. Kaza sonrası sürücü Sercan Gültepe ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)