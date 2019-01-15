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Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna girdi

Hüsnü EVREN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi

15 Ocak 2019 18:36

Hüsnü EVREN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.T., 10 BBG 34 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Araç, cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon girişindeki koruyucu demirleri ve levhaları deviren otomobil, akaryakıt pompalarına çarpmadan durdu. Kazadan sürücü B.T. yara almadan kurtuldu.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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