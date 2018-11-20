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Kontrolden çıkan otomobil, ağaçlara ve direğe çarptı: 1 yaralı

Ali GÖKDAL/KOZAN, (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp, önce refüjdeki ağaçlara, ardından da aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Melih İ

20 Kasım 2018 02:55

Ali GÖKDAL/KOZAN, (DHA) - ADANA\'nın Kozan ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp, önce refüjdeki ağaçlara, ardından da aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Melih İ. (27), yaralandı. 
Kaza, saat 22.45 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi\'nde meydana geldi. Melih İ.\'nin kullandığı 01 FS 004 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaçlara, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Melih İ., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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