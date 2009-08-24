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Yaşam

Kontrolden çıkan araç köprüye çarptı

Eyüp' te Mustafa Eraslan'ın kullandığı minibüs, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak köprünün ayağına çarptı.

24 Ağustos 2009 03:00

Eyüp' te Mustafa Eraslan'ın kullandığı minibüs, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak köprünün ayağına çarptı.

İstanbul Eyüp Vatan Caddesi girişinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, Sultançifliği'nden yola çıkan Mustafa Eraslan'ın kullandığı minibüs, aynı yönde seyreden bir aracın çarpmasıyla kontrolden çıktı. Önce refüje çıkan minibüs, ardından Topkapı köprüsünün ayaklarından birine hızla çarptı. Kazada minibüsün ön tarafı paramparça olurken, ön tarafta oturan Ali Osman Eraslan hayatını kaybetti.

 Araçta sıkışan sürücü Mustafa Eraslan ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Eraslan ve araçtaki diğer 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu arada kurtarma çalışmaları sırasında vatandaşların merakla çalışmaları izlemesi ekiplerin de işlerini zorlaştırdı.
Ölen kişinin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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