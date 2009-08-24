Kontrolden çıkan araç köprüye çarptı

Eyüp' te Mustafa Eraslan'ın kullandığı minibüs, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak köprünün ayağına çarptı.
İstanbul Eyüp Vatan Caddesi girişinde saat 06.30 sıralarında meydana
gelen kazada, Sultançifliği'nden yola çıkan Mustafa Eraslan'ın
kullandığı minibüs, aynı yönde seyreden bir aracın çarpmasıyla
kontrolden çıktı. Önce refüje çıkan minibüs, ardından Topkapı
köprüsünün ayaklarından birine hızla çarptı. Kazada minibüsün ön tarafı
paramparça olurken, ön tarafta oturan Ali Osman Eraslan hayatını
kaybetti.
Araçta sıkışan sürücü Mustafa Eraslan ise itfaiye ekipleri
tarafından kurtarıldı. Eraslan ve araçtaki diğer 3 yaralı ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Bu arada kurtarma çalışmaları sırasında
vatandaşların merakla çalışmaları izlemesi ekiplerin de işlerini
zorlaştırdı.
Ölen kişinin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.