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Ekonomi

Kontörlü telefonda internet ucuzluyor

Meclis'e sunulan yeni torba yasada internet, mücevher ve uçak vergilerinde değişiklik öngörülüyor

07 Ocak 2014 13:19

Kontörlü hat abonelerinin cep telefonundan internete girmek için ödedikleri vergi yüzde 20 oranında indiriliyor.

Cnbce.com sitesinin haberine göre, Meclis'e sunulan yeni torba yasada farklı ürünlere getirilen vergilere dair önemli değişiklikler yer alıyor. Kontörlü hat abonelerinin cep telefonundan internet kullanımı için ödediği ‘Özel İletişim Vergisi’ oranı düşürülüyor. Kontörlü hat sahibi cep telefonu aboneleri, yükledikleri parayı internet için kullanırsa özel iletişim vergisi yüzde 25 yerine yüzde 5 olacak. Maliye Bakanlığı, oranı sıfıra indirmeye yetkili olacak. Bu da söz konusu hatların ucuzlaması anlamına geliyor.

Tasarının yasalaşması halinde elmas, pırlanta, yakut, zümrüt ve inci gibi kıymetli taşlarda KDV istisnası ise sona erecek. Borsada işlem gören değerli taşlar içinse istisna sürecek.


Engelli çalştırana destek


Engelli çalıştıran "korumalı işyerleri"ne devlet mali destek sağlayacak. Her bir engelli çalışanın yıllık ücretinin belli bölümü devlet tarafından ödenecek. Engellilere ve yaşlılara, kişisel giderlerini karşılayabilmeleri için bütçeden karşılanarak "harçlık" verilecek. Kayıtdışı ekonominin yüksek olduğu sektörlerde kaçakla mücadele için ürünlere bandrol zorunluluğu getirilecek.


Uçak alımı kolaylaşıyor


Torba yasada yer alan diğer bir maddeyle havayolu şirketlerinin uçak alımı kolaylaştırılıyor. Havayolu şirketleri, uluslararası sicile tescilli ipoteklerini Türk mevzuatına uygun olarak paraya çevirebilecek. Buna ek olarak torba yasayla birlikte yeni buluş geliştirenlere vergi istisnası getiriliyor.

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